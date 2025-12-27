Picchia la moglie a sangue con un ferro da stiro | lei finisce in ospedale
"Fratture costali multiple, composte e scomposte, con necessità di osservazione per successivo ricovero, prognosi non definita ma non riservata”. È il referto medico di una donna pestata a sangue dal marito nella serata di Santo Stefano a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. I Carabinieri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Con oltre 16mila recensioni questo ferro da stiro si conferma il miglior alleato per i nostri abiti
Leggi anche: Ferro da stiro verticale, i 14 migliori e come sceglierlo
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
Orzinuovi, torna a casa dopo la condanna per violenza domestica e… picchia la moglie - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.