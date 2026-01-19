Giada D’Antonio riparte dalle gare FIS | podio in gigante a Pozza di Fassa
Giada D’Antonio torna a gareggiare nel circuito FIS e ottiene un podio in gigante a Pozza di Fassa. Dopo l’esperienza con le competizioni di livello superiore, la sciatrice si concentra sulla crescita e sul consolidamento delle proprie competenze, mantenendo un approccio sereno e determinato. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo, con l’obiettivo di raggiungere traguardi ancora più significativi nel futuro.
L’impatto con l’universo dei grandi è stato superato, ci sarà tempo e modo per tornare e recitare il ruolo di prima grandezza a cui un talento cristallino può e deve aspirare. Giada D’Antonio riparte dalle gare Fis e conquista il piazzamento sul podio nello slalom gigante disputato a Pozza di Fassa. La giovanissima promessa azzurra chiude la gara in terza posizione con il tempo di 1:44.97 e un distacco di +1.04 dalla vincitrice. Si aggiudica la vittoria finale l’elvetica Laura Bauman che chiude la propria prestazione con il tempo di 1:43.93 dopo aver chiuso la prima prova in seconda posizione. Completa un podio a tinte tricolori Francesca Fanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giada D’Antonio monopolizza un gigante nazionale FIS a Moena: distacchi abissaliGiada D’Antonio si impone nel gigante di Moena, gara nazionale juniores sulle nevi dolomitiche.
Leggi anche: Giada D’Antonio resta a secco nel primo gigante FIS: prima manche promettente
Giada D'Antonio, i flop in Nor-Am fanno arrabbiare Paolo De Chiesa: "Gestione sbagliata, troppa pressione" - Am della giovanissima sciatrice napoletana fanno arrabbiare Paolo De Chiesa: Gestione sbagliata, troppa pressione su di lei. sport.virgilio.it
I legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis fanno sapere che saranno fatte “analisi anche sul computer della vittima”. E parlano di una “presa di posizione da parte dei Poggi” contro il loro assistito. - facebook.com facebook
Allenamenti sulla Aloch per Giada D'Antonio, nuova promessa dello sci azzurro. La 16enne napoletana, che a fine dicembre ha debuttato in coppa del mondo, prepara i prossimi impegni agonistici in val di Fassa x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.