Giada D’Antonio torna a gareggiare nel circuito FIS e ottiene un podio in gigante a Pozza di Fassa. Dopo l’esperienza con le competizioni di livello superiore, la sciatrice si concentra sulla crescita e sul consolidamento delle proprie competenze, mantenendo un approccio sereno e determinato. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo, con l’obiettivo di raggiungere traguardi ancora più significativi nel futuro.

L’impatto con l’universo dei grandi è stato superato, ci sarà tempo e modo per tornare e recitare il ruolo di prima grandezza a cui un talento cristallino può e deve aspirare. Giada D’Antonio riparte dalle gare Fis e conquista il piazzamento sul podio nello slalom gigante disputato a Pozza di Fassa. La giovanissima promessa azzurra chiude la gara in terza posizione con il tempo di 1:44.97 e un distacco di +1.04 dalla vincitrice. Si aggiudica la vittoria finale l’elvetica Laura Bauman che chiude la propria prestazione con il tempo di 1:43.93 dopo aver chiuso la prima prova in seconda posizione. Completa un podio a tinte tricolori Francesca Fanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giada D’Antonio riparte dalle gare FIS: podio in gigante a Pozza di Fassa

