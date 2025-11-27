Giada D’Antonio resta a secco nel primo gigante FIS | prima manche promettente
Giada D’Antonio aveva conquistato due vittorie negli slalom FIS della scorsa settimana a Schilthorn, imponendosi in maniera brillante sulla pista svizzera nonostante partisse con pettorali molto alti. La 16enne campana, che sta muovendo i suoi primi passi in certi contesti, aveva trionfato nel primo caso addirittura con il numero 82 e infliggendo un distacco di 44 centesimi alla padrona di casa Elyssa Kuster. Il giorno seguente, invece, l’azzurra si era presentata al cancelletto di partenza con il numero 63 ed era salita sul gradino più alto del podio con un margine di 45 centesimi nei confronti dell’elvetica Sarina Doerig. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#SciAlpino Giada, ora GPI e Coppa Europa per sognare. Ecco D'Antonio: "Il mio esempio è Shiffrin. Punto alla velocità e..." #FISAlpine #AlpineSkiing #24Novembre #scialpinofemminile dlvr.it/TPR31b Vai su X
Ospite degli studi Rai in occasione dello slalom femminile di Gurgl, la quattro volte vincitrice in gare di Coppa del Mondo ha parlato di vari temi, compreso naturalmente il recupero della figlia, sottolineando come la grande novità Giada D'Antonio la convinca " - facebook.com Vai su Facebook
Giada D’Antonio resta a secco nel primo gigante FIS: prima manche promettente - Giada D'Antonio aveva conquistato due vittorie negli slalom FIS della scorsa settimana a Schilthorn, imponendosi in maniera brillante sulla pista svizzera ... Da oasport.it