Giada D’Antonio monopolizza un gigante nazionale FIS a Moena | distacchi abissali
Giada D’Antonio si impone nel gigante di Moena, gara nazionale juniores sulle nevi dolomitiche. La giovane campana, già protagonista in Svizzera, conquista il suo terzo successo in carriera, dimostrando talento e determinazione. La competizione, inserita nel Trofeo Le Formiche di Fabio Vettori, conferma il suo crescente stato di forma e la sua promessa nel panorama alpino italiano.
Giada D’Antonio ha vinto il gigante di Moena, evento classificato come gara nazionale juniores. La 16enne campana si è imposta nel Trofeo Le Formiche di Fabio Vettori andato in scena sulle nevi dolomitiche e ha così conquistato il terzo successo in carriera dopo i due successi ottenuti negli slalom FIS andati in scena a Schilthorn (Svizzera) lo scorso 19-20 novembre. Una delle più grandi promesse dello sci alpino italiano, di ritorno dalla trasferta di Copper Mountain dove ha sfiorato la top-10 negli eventi di Nor-Am (l’equivalente della Coppa Europa in Nord America, uno dei circuiti minori alle spalle della Coppa del Mondo), ha offerto una prestazione di spessore e ha trionfato con il tempo complessivo di 2:14. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Giada D’Antonio resta a secco nel primo gigante FIS: prima manche promettente
Leggi anche: Giada D’Antonio recupera 19 posizioni nella seconda manche ed è settima in un gigante FIS
Sci, quinto titolo internazionale per Giada D'Antonio - La sciatrice napoletana, promessa dello sport a soli 15 anni, ha vinto lo slalom gigante dell’Alpe Cimbra FIS Children Cup che si è appena concluso a ... rainews.it
Anna Trocker e Giada D’Antonio, debutto “rinviato” in Coppa Europa: chi gareggia in Valle Aurina - x.com
MattinaRai1. . Garlasco: L’avvocato Antonio De Rensis, legale di Stasi assieme a Giada Bocellari, spiega a #StorieItaliane come mai Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi, abbia deciso di presentarsi in aula a Pavia per l - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.