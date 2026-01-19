Nella registrazione di Uomini e Donne del 19 gennaio, si sono approfondite le tensioni tra Gemma Galgani e Mario Lenti. Durante la puntata, si è evidenziato un clima di gelo e incertezza, con discussioni e rotture definitive nel percorso del Trono Over. Le anticipazioni, diffuse dal blogger Lorenzo Pugnaloni, evidenziano come la relazione tra i due continui a essere caratterizzata da dubbi e emozioni contrastanti.

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa è successo nella registrazione del 19 gennaio. La registrazione di Uomini e Donne del 19 gennaio, le cui anticipazioni sono state diffuse dal blogger Lorenzo Pugnaloni, ha riportato al centro dello studio una delle dinamiche più discusse del Trono Over: il rapporto, sempre più ambiguo e irrisolto, tra Gemma Galgani e Mario Lenti. Ancora una volta, la dama torinese si è detta convinta che Mario provi un interesse sentimentale nei suoi confronti, ma che non trovi il coraggio di ammetterlo apertamente. Secondo Gemma, il blocco emotivo dell’uomo sarebbe legato alla pressione dello studio e, in particolare, al timore delle critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Gemma Galgani: ‘Mario mi vuole, ma ha paura’, gelo in studio e rotture definitive a Uomini e Donne

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani non molla Mario Lenti, Carlo lascia lo studioNella puntata di oggi di Uomini e Donne, registrata il 19 gennaio negli studi Elios, Gemma Galgani conferma il suo interesse per Mario Lenti, che ribadisce di preferire un’amicizia.

Uomini e Donne: Mario Lenti illude Gemma Galgani ma fa entrare IsabellaNell’ultima puntata di Uomini e Donne, Mario Lenti ha suscitato reazioni contrastanti: ha illuso Gemma Galgani, lasciandola in lacrime, e successivamente ha fatto entrare Isabella, alimentando discussioni tra i presenti.

