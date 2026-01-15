Uomini e Donne | Mario Lenti illude Gemma Galgani ma fa entrare Isabella

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Mario Lenti ha suscitato reazioni contrastanti: ha illuso Gemma Galgani, lasciandola in lacrime, e successivamente ha fatto entrare Isabella, alimentando discussioni tra i presenti. La sua gestione delle emozioni e delle scelte ha generato sospetti e polemiche nello studio, creando un clima di tensione tra i protagonisti.

Mario resta protagonista tra Gemma in lacrime, la rottura con Maria G. e l'ingresso di Isabella. Una gestione che accende polemiche e sospetti in studio. Oggi, giovedì 15 gennaio, Uomini e Donne, il dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha avuto i riflettori puntati ancora su Gemma Galgani, che continua a inseguire Mario Lenti nonostante le sue dichiarazioni di totale disinteresse, attirando critiche da studio e opinionisti. Mario resta protagonista anche per le sue frequentazioni con Maria G. e per l'arrivo di Isabella, mentre Tina Cipollari mette in dubbio la sincerità del cavaliere.

Chi è Maria G., dama del trono over di Uomini e Donne/ Mario Lenti chiude anche con lei - , dama del trono over di Uomini e donne che vede Mario Lenti chiudere la loro frequentazione. ilsussidiario.net

Chi è Mario Lenti di Uomini e Donne/ Età, moglie morte, figlia famosa e che lavoro fa il cavaliere - Mario Lenti è uno dei cavalieri di Uomini e Donne più discussi dal web e amati dalle donne del Trono Over: ecco tutto quello che sappiamo di lui ... ilsussidiario.net

