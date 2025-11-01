Tomori Milan novità importante sul futuro del difensore inglese | i rossoneri hanno preso una decisione Le ultimissime sul destino del centrale rossonero

Tomori Milan: il rinnovo sempre più vicino, il club punta a blindare i suoi leader. I rossoneri valutano un prolungamento anche di Saelemaekers. In vista del cruciale mercato di gennaio, la dirigenza del Milan continua a lavorare con grande intensità per garantire stabilità e continuità ai pilastri della squadra. Tra i dossier più urgenti sul . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Tomori Milan, novità importante sul futuro del difensore inglese: i rossoneri hanno preso una decisione. Le ultimissime sul destino del centrale rossonero - Tomori Milan: il rinnovo sempre più vicino, il club punta a blindare i suoi leader. calcionews24.com scrive

tomori milan novit224 importanteAtalanta Milan, notizia molto importante sul difensore Tomori: è attesa questa cosa per la sfida di questa sera - Atalanta Milan, notizia molto importante sul difensore Tomori: è attesa questa cosa per la sfida di questa sera. Lo riporta milannews24.com

Milan, Allegri in conferenza stampa: "Leao sta bene, può essere la partita di Nkunku. Tomori difficile, su Jashari..." - Massimiliano Allegri presenta la sfida in conferenza stampa a Milanello: “Ultima partita con assenze di rilievo? Scrive msn.com

