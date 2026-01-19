Gas Sales Bluenergy cala il poker | superata Grottazzolina

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ottiene la quarta vittoria consecutiva, superando con un netto 3-0 Grottazzolina. Con questa affermazione, la squadra rafforza la propria posizione in classifica, mantenendo un buon ritmo di gioco e consolidando le proprie prestazioni. La vittoria rappresenta un passo importante nel cammino stagionale, confermando la crescita e la solidità del team in questa fase del campionato.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza cala il poker: quarto 3-0 consecutivo, supera Grottazzolina e allunga in classifica su Civitanova.Una gara affrontata da Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con la giusta mentalità fatta di sofferenza quando c’era da soffrire e tanta tranquillità quando c’era.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Gas Sales Bluenergy cala il tris: Milano è superata senza lasciare set

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza continua la sua serie positiva, battendo anche Milano dopo aver già superato Cuneo e Monza. La squadra dimostra solidità e determinazione, consolidando la propria posizione in classifica. Un risultato importante nel percorso stagionale, che conferma l’ottimo stato di forma del team e la crescita costante sotto la guida tecnica.

Gas Sales Bluenergy in campo con Grottazzolina per continuare il percorso di crescita

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si prepara alla 17ª giornata del campionato di SuperLega Credem Banca, in programma domani al PalabancaSport contro Grottazzolina. L'incontro, in diretta su VBTV e Sportpiacenza alle ore 18, rappresenta un momento importante nel percorso di crescita della squadra, che cerca continuità e miglioramenti nel torneo di alto livello.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Gas Sales Bluenergy cala il tris: Milano è superata senza lasciare set - Boninfante: «Squadra che in campo si diverte e lo si vede». ilpiacenza.it