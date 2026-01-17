Gas Sales Bluenergy in campo con Grottazzolina per continuare il percorso di crescita
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si prepara alla 17ª giornata del campionato di SuperLega Credem Banca, in programma domani al PalabancaSport contro Grottazzolina. L'incontro, in diretta su VBTV e Sportpiacenza alle ore 18, rappresenta un momento importante nel percorso di crescita della squadra, che cerca continuità e miglioramenti nel torneo di alto livello.
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per la 17esima giornata, sesta di ritorno, del campionato di SuperLega Credem Banca sarà impegnata al PalabancaSport: domani, domenica 18 gennaio (ore 18 diretta VBTV e Sportpiacenza.it) affronterà Yuasa Battery Grottazzolina. Reduce da tre successi consecutivi in campionato senza lasciare alcun set agli avversari di turno, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza affronta la formazione marchigiana che nei cinque precedenti tra le due squadre ha dovuto sempre alzare bandiera bianca: cinque vittorie per i biancorossi di coach Boninfante. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza arriva alla gara dopo nove punti conquistati nelle ultime tre partite con Cuneo, Monza e Milano; Yuasa Battery Grottazzolina dopo la sconfitta subita nel derby con Civitanova. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
