Gas Sales Bluenergy cala il tris | Milano è superata senza lasciare set

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza continua la sua serie positiva, battendo anche Milano dopo aver già superato Cuneo e Monza. La squadra dimostra solidità e determinazione, consolidando la propria posizione in classifica. Un risultato importante nel percorso stagionale, che conferma l’ottimo stato di forma del team e la crescita costante sotto la guida tecnica.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza cala il tris: dopo aver superato Cuneo e Monza questa volta a cadere sotto i colpi dei biancorossi è Milano. Vittoria importante per la classifica, per il morale, per il percorso di crescita di una squadra che persi Simon e Galassi ha trovato la forza di.

La Gas Sales Bluenergy non si ferma più: 3-0 anche in casa di Milano - Altra ottima prova dei biancorossi che vincono in volata la prima frazione e poi diventano padroni dell'incontro ... sportpiacenza.it

LIVE - Per la Gas Sales Bluenergy test complicato in casa di Milano. Segui la DIRETTA - Test ad alto coefficiente di difficoltà per la Gas Sales Bluenergy, che reduce da quattro vittorie consecutive fra Italia e Europa cerca di proseguire la serie in casa di Milano, formazione che ha com ... sportpiacenza.it

Ep. 16 | Le parole di Gabriele Di Martino al termine del match contro Gas Sales Bluenergy Piacenza " Io credo di aver dato il mio contributo, però sì, oggi abbiamo avuto alti e bassi. Loro hanno espresso in alcuni momenti della pallavolo veramente di alto facebook

FINAL SCORE - EPISODIO 16 | SuperLega Allianz Milano 0 - Gas Sales Bluenergy Piacenza 3 23-25, 20-25, 17-25 #AllianzMilano #PowervolleyMilano #MilanoPiacenza #Volleyball x.com

