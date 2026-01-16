Garlasco | legali Poggi Chiara trovò file pornografici sul pc di Stasi

A Garlasco, Chiara avrebbe consultato la cartella del computer di Stasi, dove erano archiviati vari file pornografici. Secondo quanto riferito, la sera precedente alla tragedia, aveva accesso a quei contenuti. Questo dettaglio emerge dalle indagini e contribuisce a ricostruire gli ultimi momenti della vittima, offrendo elementi utili per chiarire il contesto della vicenda.

AGI - "La sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del pc di Stasi in cui erano stati catalogati, per genere, i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca". Lo scrivono gli avvocati Gianluigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia Poggi, in una nota nella quale fanno riferimento a "un nuovo approfondimento informatico" da loro sollecitato da cui emergono questi accessi della vittima. "Secondo quanto evidenziato da più parti l'apertura di una nuova indagine a carico di Andrea Sempio sarebbe da ritenere funzionale a una richiesta di revisione della condanna irrevocabile pronunciata a carico di Alberto Stasi". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Garlasco: legali Poggi, Chiara trovò file pornografici sul pc di Stasi Leggi anche: Garlasco, la corsa ai computer dopo il delitto: «Alterazioni sui file, interventi su più di 1.500». Chi guardò nei pc di Chiara Poggi e Stasi Leggi anche: “Ma sono lei e Alberto Stasi”. Garlasco, salta fuori dal pc di Chiara Poggi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Delitto di Garlasco, nuova perizia nella villetta dei Poggi: «Chiara aggredita in cucina, il Dna di Stasi sull'Estathé»; Delitto di Garlasco, nuova perizia: Chiara Poggi aggredita in cucina. Le ultime notizie; Garlasco, la nuova ricostruzione dei consulenti dei Poggi: Chiara aggredita in cucina; Caso Garlasco, consulenti Poggi: l'aggressione iniziata in cucina dove c'è solo il Dna di Stasi. Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio) - «La sera prima di essere uccisa Chiara Poggi trovò la cartella del pc di Alberto Stasi in cui erano stati catalogati - ilmattino.it

Garlasco, i legali dei Poggi: «Chiara aveva visto la cartella dei porno sul pc di Alberto Stasi». La perizia cambia tutto - La difesa della famiglia di Chiara Poggi ha fatto «un ulteriore approfondimento informatico, dal quale è emerso che la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso ... leggo.it

Garlasco in TV, i computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi 'testimoni fondamentali' - Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano con una nuova puntata dedicata al delitto di Garlasco e alla scomparsa di Federica Torzullo. libero.it

Caso Garlasco, il dna nella cannuccia e i dubbi su Stasi. I legali sicuri: “Chiara aggredita in cucina” https://qds.it/caso-garlasco-nuova-revisione-oggetti-chiara-poggi-processo-stasi-cronaca/ - facebook.com facebook

#ignotox Garlasco, Rinaldi a De Rensis: "Ma di cosa hanno paura i legali dei Poggi". L'avvocato di Stasi: "Domanda insidiosa...". x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.