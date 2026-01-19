Gallico consegnati i lavori della scuola Boccioni | sarà pronta nell' estate 2027

È stato consegnato ufficialmente il progetto per la scuola Boccioni di Gallico, un intervento molto atteso dalla comunità locale. L’opera, che garantirà nuovi spazi e migliori servizi, sarà completata entro l’estate 2027. Questo intervento rappresenta un passo importante per il miglioramento delle strutture scolastiche nel quartiere e per il futuro educativo dei giovani di Gallico.

Parte finalmente un intervento molto atteso dalla comunità scolastica reggina e dal quartiere di Gallico. Sono stati ufficialmente consegnati alla ditta aggiudicataria i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola Umberto Boccioni di Gallico. Gallico, consegnati i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola "Umberto Boccioni" Il sindaco ff Battaglia: «Un'opera che nasce da un percorso condiviso con il territorio e con chi ha seguito con determinazione questo iter»

