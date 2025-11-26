Laura Pausini in concerto a Pescara nell’estate 2027
Si intitola Io Canto Yo Canto World Tour 2026-2027 la nuova e undicesima tournée mondiale di Laura Pausini, l’artista italiana più premiata al mondo. La Pausini è attesa in concerto anche a Pescara il prossimo 26 giugno 2027. L’evento si terrà allo stadio, qualche settimana dopo l’altra tappa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Argomenti simili trattati di recente
Oggi se concluso il contest delle cover di Laura Pausini Il vincitore è lui Stefano Grillo ,ascoltate che bravo con la cover "invece no " - facebook.com Vai su Facebook
""Laura Pausini"" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Laura Pausini in concerto a Pescara nell’estate 2027 - L’evento si terrà allo stadio, qualche settimana dopo l’altra tappa italiana annunciata recentemente, quella di Lignano Sabb ... Da ilpescara.it
Laura Pausini live a Pescara il 26 giugno 2027: biglietti - I biglietti per le date di Mantova, Lignano Sabbiadoro e Pescara saranno disponibili dalle ore 11:00 di giovedì 27 novembre 2025 sul sito friendsandpartners. Lo riporta abruzzonews.eu
Laura Pausini, nuove date in Italia per il tour mondiale - Laura Pausini annuncia tre nuove date in Italia per il lungo tour mondiale "Io Canto /Yo Canto 2026- Come scrive spettakolo.it