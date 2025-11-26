Laura Pausini in concerto a Pescara nell’estate 2027

Ilpescara.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si intitola Io Canto Yo Canto World Tour 2026-2027 la nuova e undicesima tournée mondiale di Laura Pausini, l’artista italiana più premiata al mondo. La Pausini è attesa in concerto anche a Pescara il prossimo 26 giugno 2027. L’evento si terrà allo stadio, qualche settimana dopo l’altra tappa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Laura Pausini in concerto a Pescara nell’estate 2027

