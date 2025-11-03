Scuola Cannizzaro Galatti consegnati i lavori del primo stralcio

Messinatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stata effettuata questa mattina la consegna dei lavori di messa in sicurezza staticasismica della scuolaCannizzaro-Galatti” alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello con delega all’Edilizia Scolastica, del Responsabile del procedimento Massimo Pistorino, del direttore dei lavori. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

scuola cannizzaro galatti consegnatiAl via i lavori della scuola Cannizzaro Galatti - Da due anni è chiuso a causa della gravi problematiche strutturali che erano state riscontrate. Scrive 98zero.com

scuola cannizzaro galatti consegnatiMessina, prima consegna dei lavori della scuola Cannizzaro-Galatti | DETTAGLI - E’ stata effettuata questa mattina la consegna dei lavori di messa in sicurezza statica/sismica della scuola “Cannizzaro- Secondo strettoweb.com

scuola cannizzaro galatti consegnatiMessina, al via i lavori alla scuola "Cannizzaro-Galatti". Serviranno 3 anni - La "Cannizzaro Galatti" è l'esempio più eclatante delle condizioni dell'edilizia scolastica cittadina. Riporta rtp.gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Cannizzaro Galatti Consegnati