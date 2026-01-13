Gaeta Capitale Italiana del Mare 2026 arriva il sostegno di Rocca

Gaeta, scelta come candidata a Capitale Italiana del Mare 2026, riceve il sostegno di Rocca, rafforzando la propria candidatura. La città, nota per il suo patrimonio marittimo e culturale, si prepara a valorizzare ulteriormente il proprio ruolo nel panorama nazionale. L’appoggio di Rocca rappresenta un passo importante nel percorso verso il riconoscimento e la promozione delle eccellenze locali legate al mare.

Gaeta, 13 settembre 2025 – La corsa di Gaeta verso il titolo di Capitale Italiana del Mare 2026 ( leggi qui ) incassa un sostegno di peso. Nelle scorse ore, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ufficializzato l'adesione convinta dell'ente regionale alla candidatura, definendola non solo un atto formale, ma la celebrazione di un'identità storica ed economica imprescindibile per l'intero Lazio. In una lettera indirizzata al primo cittadino Cristian Leccese, Rocca ha sottolineato che una designazione della città del Golfo non sarebbe solo un riconoscimento formale, ma la celebrazione di un'identità radicata nella storia, nella cultura e nell'economia del territorio.

