Gaeta Capitale Italiana del Mare 2026 | arriva il sostegno anche della Regione Lazio

Gaeta si appresta a concorrere per il titolo di Capitale Italiana del Mare 2026, con il supporto ufficiale della Regione Lazio. Il presidente Francesco Rocca ha espresso entusiasmo per questa adesione, sottolineando l’importanza di riconoscere la città come elemento centrale della storia e dell’economia regionale. La candidatura di Gaeta rappresenta un passo importante per valorizzare il patrimonio marittimo e culturale del territorio.

Il presidente Rocca: "Gaeta si candida a diventare un laboratorio di buone pratiche e un modello di riferimento a livello internazionale". L'assessora Palazzo: "Questa candidatura un'opportunità straordinaria per rafforzare l'attrattività del nostro litorale" Sostegno "di peso" per Gaeta nella sua corsa verso il titolo di Capitale Italiana del Mare 2026. Il presidente Francesco Rocca, ha ufficializzato l'adesione convinta della Regione Lazio alla candidatura, definendola "non solo un atto formale, ma la celebrazione di un'identità storica ed economica imprescindibile per l'intero Lazio". In una lettera indirizzata al primo cittadino Cristian Leccese, Rocca ha sottolineato che una designazione della città del Golfo "non sarebbe solo un riconoscimento formale, ma la celebrazione di un'identità radicata nella storia, nella cultura e nell'economia del nostro territorio".

Capitale Italiana del Mare, Catania e Gaeta unite nel nome di Goliarda Sapienza - GAETA – I Comuni di Catania e Gaeta annunciano ufficialmente l’avvio di una collaborazione strategica in occasione della candidatura di Gaeta a Capitale Italiana del Mare 2026, nel nome di Goliarda Sa ... radioluna.it

Catania e Gaeta, un ponte di cultura e mare nel nome di Goliarda Sapienza - I Comuni di Catania e Gaeta annunciano ufficialmente l’avvio di una collaborazione strategica di alto ... h24notizie.com

ROMA - Lazio. Cultura. Tripodi ( FI) Candidatura di Gaeta a Capitale italiana del mare 2026, riconosce il ruolo strategico del sud pontino nello sviluppo turistico ed economico del Lazio". Accolgo con grande soddisfazione il sostegno ufficiale del Presidente del - facebook.com facebook

Gaeta Capitale Italiana del Mare 2026: svelato il logo ufficiale. Un ponte tra storia marittima e futuro, firmato da uno studente del Caboto. x.com

