Sono in corso approfondimenti presso l'Hotel Melia di Milano, dopo il furto di circa 500.000 euro segnalato dal calciatore del Milan Niclas Füllkrug. Le autorità stanno analizzando le registrazioni delle telecamere e i turni del personale dell'hotel per chiarire i dettagli dell'accaduto. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla sicurezza della struttura e sull'integrità delle operazioni di vigilanza.

Milano, 19 gennaio 2026 – Sono in corso verifiche all' Hotel Melia di via Masaccio, a Milano, dopo il furto da circa mezzo milione di euro denunciato dal calciatore del Milan Niclas Füllkrug. Gioielli e orologi, appartenenti al centravanti tedesco e alla moglie, sono spariti dalla suite in cui il giocatore alloggia dal suo arrivo in città, senza segni di effrazione. La testimonianza. Füllkrug ha dichiarato di aver prelevato un orologio dalla cassaforte mercoledì mattina e di essersi accorto del furto soltanto venerdì sera, al rientro dalla trasferta di Como, dove il Milan si è imposto per 3-1. Le indagini . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furto a Füllkrug: al setaccio telecamere e turni del personale dell’hotel dove alloggia l’attaccante del Milan

