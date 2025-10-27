Roma cane poliziotto sventa il furto in auto
Roma, 27 ottobre 2025 – Ieri sera, marito e moglie tedeschi che dovevano alloggiare in una struttura ricettiva di viale Ippocrate, hanno parcheggiato l’auto il tempo necessario di chiedere indicazioni, lasciando all’interno il figlio di 12 anni con il cane boxer. Appena allontanati, il loro veicolo è stato affiancato da un’auto da cui è sceso un uomo che ha infranto il finestrino posteriore destro. L’autore, accortosi del minore all’interno, t entava di strappargli lo smartphone dalle mani senza riuscirci perché il cane si è frapposto. I genitori hanno sentito il cane abbaiare, il minore urlare e sono immediatamente tornati indietro, riuscendo a scorgere l’auto con 4 persone a bordo allontanarsi in direzione di via Regina Elena. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
