Fuori dal coro Cruciani contro le toghe | Che non vi venga in mente!

La vicenda di Lonate Pozzolo, in cui Jonathan Rivolta ha ucciso un ladro durante una colluttazione, continua a sollevare dibattiti. Cruciani si distingue, esprimendo un’opinione forte contro le toghe con un invito alla riflessione. La vicenda solleva domande sulla legittima difesa e sulla giustizia, evidenziando le diverse interpretazioni di un episodio complesso e delicato.

Fa ancora discutere la vicenda di Lonate Pozzolo, dove Jonathan Rivolta ha sorpreso a rubare in casa sua un rapinatore, Adamo Massa, rom sinti di 37 anni, e in una colluttazione l'ha ucciso con un coltello. " Era lì per lavorare, lascia tre figli, non è giusto ammazzare", ha spiegato il cugino di Massa a Ore 14 Sera, su Rai 2, suscitando nuove polemiche. "Non è vero che hanno picchiato il proprietario di casa, sono bugie. Adamo era un tipo normale, come tutti, era lì per lavorare come fanno tutti". A Fuori dal coro su Rete 4, ospite di Mario Giordano, anche Giuseppe Cruciani interviene augurandosi che il proprietario di casa, che non è indagato, venga lasciato in pace dalla magistratura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

