Francia giornalista di Fuori dal Coro trattenuta contro la mia volontà in una macelleria halal
Costanza Tosi racconta un'ora di tensione: "Mi hanno preso il telefono e bloccata dentro. Il macellaio mi ha minacciata". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
A #Roubaix in #Francia per un servizio sulla carne halal, la giornalista di #FuoriDalCoro #CostanzaTosi viene di fatto sequestrata per un'ora all'interno di una macelleria. Insulti, vessazioni, minacce e umiliazioni. Poi in caserma gli agenti minimizzano Vai su X
Ho avuto l’onore di rilasciare un’intervista per "La Gazette des Italiens", la gazzetta degli italiani in Costa Azzurra e in tutta Francia. Un’intervista bilingue, curata dalla straordinaria giornalista Laura Albanese, siciliana come me, e questo dettaglio ha reso tutto - facebook.com Vai su Facebook
