Fuori dal coro Cruciani in giacca militare | la scritta sulla schiena pugno a toghe e sinistra
Parte la nuova campagna di Fuori dal coro e Mario Giordano, su Rete 4. Questa volta il programma di approfondimento della domenica sera Mediaset, famoso per i suoi servizi su malasanità, occupazioni abusive di case e malefatte varie dell'amministrazione pubblica si schiera con Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour recentemente condannato in Appello a 14 anni e 9 mesi per aver sparato ai rapinatori che avevano appena messo a segno un colpo nel suo negozio, terrorizzando oltre allo stesso Roggero anche moglie e figlia. Gli spari hanno lasciato sull'asfalto due delinquenti, morti, ferendone un terzo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Giuseppe Cruciani è pronto a entrare in studio! #Fuoridalcoro - facebook.com Vai su Facebook
"Zancan? Ha fatto benissimo a sparare". L'affondo di Cruciani a Fuori dal Coro - Giuseppe Cruciani, ospite della trasmissione televisiva Fuori dal Coro, non ha dubbi: Roberto Zancan oggetto di numerose aggressioni negli anni da parte di bande di rapinatori senza scrupoli, ha fatto ... Riporta ilgiornale.it