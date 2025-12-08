Fuori dal coro Cruciani in giacca militare | la scritta sulla schiena pugno a toghe e sinistra

Parte la nuova campagna di Fuori dal coro e Mario Giordano, su Rete 4. Questa volta il programma di approfondimento della domenica sera Mediaset, famoso per i suoi servizi su malasanità, occupazioni abusive di case e malefatte varie dell'amministrazione pubblica si schiera con Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour recentemente condannato in Appello a 14 anni e 9 mesi per aver sparato ai rapinatori che avevano appena messo a segno un colpo nel suo negozio, terrorizzando oltre allo stesso Roggero anche moglie e figlia. Gli spari hanno lasciato sull'asfalto due delinquenti, morti, ferendone un terzo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

