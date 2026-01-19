Il Senegal vince la Coppa d' Africa | festa a Genova strade chiuse

A Genova, si sono svolti celebrazioni per la vittoria del Senegal nella Coppa d'Africa. Dopo la partita, terminata 1-0 ai supplementari contro il Marocco, numerosi supporter dei Leoni della Teranga sono usciti in strada, causando la chiusura temporanea di alcune vie. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra la comunità senegalese e gli appassionati di calcio presenti in città.

La finale della Coppa d'Africa si presenta equilibrata tra Senegal e Marocco, con quest'ultimo favorito grazie al vantaggio del fattore campo. La partita, in programma domenica alle 20, rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di conquistare il titolo. In questo pronostico analizzeremo le caratteristiche delle due nazionali e le possibili strategie per prevedere l'esito dell'incontro. Coppa d’Africa, a Eboli la finale diventa una festa di comunità: Senegal e Marocco insieme davanti allo schermo

A Eboli, la finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco si trasmetterà in un’atmosfera di comunità, con le persone riunite davanti allo schermo. L’evento, previsto per domenica 18 gennaio alle ore 20, rappresenta un’occasione di incontro e condivisione per gli appassionati di calcio locali, che si preparano a vivere insieme un momento di sport e solidarietà. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Coppa d'Africa, vince il Senegal: in finale battuto il Marocco 1-0 - 0, il Senegal abbandona il campo per proteste contro un rigore assegnato al Marocco. tg24.sky.it

Per la seconda volta nella sua storia, il Senegal vince la Coppa d'Africa. Ma la finale è stata segnata da uno degli episodi più incredibili mai visti su un campo da calcio: al 97', con il punteggio sullo 0-0, l'arbitro assegna un rigore al Marocco e il Senegal abban - facebook.com facebook

Coppa d’Africa, vince il Senegal: Marocco battuto, festa anche a Brescia x.com

