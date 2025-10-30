Trasporti la Funicolare di Montesanto chiude in anticipo per un giorno

Napolitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anm informa che, per verifiche in linea, venerdì 31 ottobre la funicolare di Montesanto anticiperà la chiusura al pubblico.Le ultime corse passeggeri, pertanto, sono fissate per le ore 19.00. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

trasporti funicolare montesanto chiudeTrasporti a Napoli: riapre Piscinola, ma chiude temporaneamente la funicolare di Chiaia - Aggiornamenti trasporti a Napoli: riapre la stazione Piscinola della Linea 1, ma la funicolare di Chiaia resta chiusa ... Da internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Trasporti Funicolare Montesanto Chiude