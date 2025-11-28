Funicolare di Montesanto servizio ridotto nel fine settimana | gli orari delle ultime corse

Anm informa che la funicolare di Montesanto sabato 29 e domenica 30 novembre anticipa la chiusura al pubblico.Le ultime corse saranno effettuato alle ore 14.10. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

