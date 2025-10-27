Lega un bimbo a una sedia e gli appende la borsa al collo maestra elementare a processo | Non sa stare fermo

Ha legato il suo piccolo alunno di sei anni a una sedia perché non stava fermo. E per tenergli la testa chinata sul foglio e costringerlo a concentrarsi gli ha appeso una borsa al collo. E. B., insegnante della scuola elementare Pietro Pallavicini di Roma, è a processo per i maltrattamenti sul bimbo. Secondo lei, però, la questione era molto diversa: «Con lui ho sempre avuto ottimi rapporti, mi sono rapportata con dolcezza. Ma non è capace di stare fermo e zitto, voleva sempre fare il protagonista». Le vessazioni sul bimbo e l’ansia del piccolo. Secondo l’accusa, la maestra avrebbe « mortificato e vessato in più occasioni » il bimbo tra settembre 2019 e febbraio 2021, causandogli insonnia e uno stato d’ansia tali da costringere i genitori del piccolo a affidarlo a una psicologa. 🔗 Leggi su Open.online