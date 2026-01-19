Fullkrug derubato in hotel prima del gol | risvolti clamorosi

Niclas Fullkrug, attaccante del Milan, ha recentemente affrontato due eventi significativi: un infortunio al piede, meno grave del previsto, e il furto di 500mila euro dalla sua camera d’hotel. Dopo aver recuperato dall’infortunio, ha segnato il gol decisivo contro il Lecce, appena tre minuti dopo essere entrato in campo. Questa sequenza di eventi ha attirato l’attenzione sull’atleta e sulla sua situazione personale.

Nel giro di pochi giorni Niclas Fullkrug, il possente centravanti tedesco del Milan, si è "rotto un dito del piede" (infortunio decisamente meno grave del previsto, ha giocato poche ore dopo), subito il furto di 500mila euro dalla camera d'hotel dove alloggia e segnato il gol decisivo contro il Lecce domenica sera a San Siro, appena 3 minuti dopo essere entrato in campo. Non c'è che dire: è piuttosto movimentata la vita del bomber della Germania, che dopo essere esploso con Werder Brema e Borussia Dortmund ha avuto un'esperienza assai poco brillante al West Ham. In queste ore, al di là delle imprese sportive, c'è però la questione furto da risolvere, secondo il Corriere della Sera la vicenda potrebbe riservare sviluppi clamorosi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Durante il soggiorno a Como, il calciatore del Milan, Fullkrug, è stato vittima di un furto mentre si trovava in hotel. Ladri hanno sottratto orologi e gioielli per un valore stimato di mezzo milione di euro, approfittando dell’assenza del giocatore impegnato con la squadra. L’accaduto solleva il tema della sicurezza negli hotel frequentati da personaggi pubblici e sportivi.

Nella notte, il giocatore del Milan Füllkrug è stato vittima di una rapina presso l’hotel, con la cassetta di sicurezza forzata e un bottino di circa mezzo milione di euro. L’evento si è verificato poco dopo il ritorno da Como, dove aveva festeggiato la vittoria per 3-1 contro la squadra di Cesc Fabregas. La polizia sta indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

