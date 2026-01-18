Derubato il milanista Füllkrug Forzata la cassetta dell’hotel | bottino da mezzo milione di euro

Nella notte, il giocatore del Milan Füllkrug è stato vittima di una rapina presso l’hotel, con la cassetta di sicurezza forzata e un bottino di circa mezzo milione di euro. L’evento si è verificato poco dopo il ritorno da Como, dove aveva festeggiato la vittoria per 3-1 contro la squadra di Cesc Fabregas. La polizia sta indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Era tornato da Como con il sorriso dopo la vittoria esterna per 3 a 1 del suo Milan contro la squadra di Cesc Fabregas. Poco più di mezz'ora in campo a battagliare contro i difensori lariani, il marchio di fabbrica del centravanti tedesco Niclas Füllkrug, arrivato in prestito al Diavolo dal club inglese del West Ham nella sessione invernale di calciomercato. Una presenza a sorpresa la sua, a pochi giorni da un infortunio al dito di un piede che inizialmente aveva fatto temere che il trentaduenne dovesse restare fermo ai box per alcune partite. Peccato che il rientro in albergo, momentanea dimora del calciatore nativo di Hannover, abbia immediatamente peggiorato l'umore del bomber ex Borussia Dortmund e della sua consorte: in loro assenza, qualcuno ha forzato la cassetta di sicurezza nella camera dell'hotel Melià di via Masaccio, a due passi da piazzale Lotto, portando via cronografi di lusso e gioielli per circa mezzo milione di euro.

Füllkrug derubato in albergo a Milano Brutta disavventura per Niclas Füllkrug: il centravanti del Milan ha subito un furto da quasi 500mila euro nella sua camera d’hotel, vicino a San Siro. Durante un’assenza, ignoti si sarebbero introdotti senza forzare la x.com

Furto in albergo a Füllkrug: l’attaccante del Milan derubato per quasi 500 mila euro Non è andato perfettamente l’ambientamento di Füllkrug a Milano. Il calciatore, ancora in cerca di una casa, è stato derubato nella stanza d’albergo in zona Fiera in cui allog - facebook.com facebook

