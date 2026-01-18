Fullkrug del Milan derubato in hotel durante il match a Como rubati orologi e gioielli da mezzo milione

Durante il soggiorno a Como, il calciatore del Milan, Fullkrug, è stato vittima di un furto mentre si trovava in hotel. Ladri hanno sottratto orologi e gioielli per un valore stimato di mezzo milione di euro, approfittando dell’assenza del giocatore impegnato con la squadra. L’accaduto solleva il tema della sicurezza negli hotel frequentati da personaggi pubblici e sportivi.

Una foto mandata alla moglie, la trasferta a Como, una gara vinta e la scoperta del furto una volta rientrato in hotel. A Niclas Fullkrug, attaccante del Milan appena arrivato in prestito dal West Ham, sono stati sottratti quattro orologi e una decina di gioielli per un valore complessivo di mezzo milione di euro. La cassetta di sicurezza della sua stanza all’Hotel Melià è stata forzata mentre il numero 9 tedesco era in trasferta con i compagni. La Scientifica indaga ed è al lavoro per ricostruire cosa sia accaduto. Nello specifico gli orologi rubati sono tre Patek Philippe e un Omega Automatic. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Fullkrug del Milan derubato in hotel durante il match a Como, rubati orologi e gioielli da mezzo milione Leggi anche: Derubato il milanista Füllkrug. Forzata la cassetta dell’hotel: bottino da mezzo milione di euro Leggi anche: Maxi furto nella villa: rubati orologi e gioielli per mezzo milione di euro La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Furto in albergo a Füllkrug: l'attaccante del Milan derubato per quasi 500 mila euro; Fullkrug, ladri nella stanza d’albergo dell’attaccante del Milan: rubati orologi e gioielli del valore di 500mila euro; Milan, Fullkrug derubato in hotel: sottratti oggetti per una somma di 500mila euro; Furto in albergo a Füllkrug: l'attaccante del Milan derubato per quasi 500 mila euro. Fullkrug, ladri nella stanza d’albergo dell’attaccante del Milan: rubati orologi e gioielli del valore di 500mila euro - Quando era impegnato nella trasferta a Como qualcuno ha forzato la cassetta di sicurezza della sua camera all’Hotel Meli ... msn.com

