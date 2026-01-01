Crans-Montana strage alla festa di Capodanno | 40 morti tra i turisti L’ambasciatore italiano | Da connazionali non si hanno notizie Tajani | Non si può escludere italiani tra le vittime – I video

A Crans-Montana si è verificata una tragedia durante la festa di Capodanno, con almeno 40 vittime tra i turisti. L’ambasciatore italiano ha confermato che al momento non ci sono notizie certe sugli italiani coinvolti, e i familiari sono in attesa di aggiornamenti. Il ministro Tajani ha dichiarato che non si può escludere la presenza di italiani tra le vittime. La situazione resta sotto stretta osservazione.

« Ci sono connazionali di cui non si ha notizia al momento », italiani, «di cui i familiari non riescono ad avere notizie al momento». Queste le parole di Gian Lorenzo Cornado, ambasciatore italiano a Berna, in collegamento telefonico con SkyTg24, in merito al rogo in un locale a Crans-Montana, sulle alpi svizzere, dove per ora, per l’ incendio di Capodanno hanno perso la vita 40 persone e un centinaio sono i feriti (anche in gravi condizioni). Cornado ha riferito di una cinquantina di persone, radunate in questo momento al centro congressi per avere informazioni. «Ma non posso azzardare stime», sottolinea. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana, Svizzera: 40 morti e 100 feriti. L'ambasciatore italiano: "Ci sono connazionali che non hanno notizie di familiari" "Il rogo e il sangue: una carneficina"

Leggi anche: Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana. Incendio e scoppi alla festa di Capodanno, la Farnesina: 40 morti, 100 feriti. Tajani: «Non possiamo escludere vittime italiane»| Live

