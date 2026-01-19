Fronte compatto contro il taglio delle autonomie scolastiche del Parmense

Un fronte unito si oppone alle ipotesi di ridimensionamento delle autonomie scolastiche nel Parmense. Il territorio, caratterizzato da dati in crescita e da una forte identità educativa, si impegna a mantenere e tutelare le proprie istituzioni scolastiche. L’obiettivo è preservare l’autonomia e garantire continuità nel servizio educativo, valorizzando le peculiarità e le esigenze della comunità locale.

"C'è un fronte compatto per difendere le autonomie scolastiche del Parmense. Il nostro territorio ha numeri positivi, in crescita, e si batterà per contrastare ipotesi di dimensionamento scolastico". Questo il messaggio con il quale il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda ha.

Il Comune di Napoli ha espresso riserve riguardo alle proposte di riduzione delle autonomie scolastiche nel quadro del dimensionamento. In una nota ufficiale, l’amministrazione comunale ha dichiarato di essere contraria a questa misura, ma sta comunque valutando possibili ipotesi. La questione rimane oggetto di approfondimento e confronto tra le parti coinvolte per garantire un equilibrio tra esigenze amministrative e tutela del sistema scolastico locale. Dimensionamento scolastico Sardegna, il 100% delle autonomie scolastiche salvate: la Giunta rifiuta i tagli imposti dallo Stato

La Regione Sardegna si oppone ai tagli imposti dallo Stato, confermando il suo impegno per salvaguardare le autonomie scolastiche. Con decisione decisa, la Giunta ha deciso di non applicare il piano nazionale di ridimensionamento della rete scolastica, garantendo così il mantenimento di un sistema educativo stabile e di qualità per gli studenti dell'isola.

NUORO – Un fronte compatto di forze politiche democratiche, progressiste e organizzazioni antimilitariste si prepara a scendere in piazza nel capoluogo barbaricino. Sabato 17 gennaio, alle ore 16:00, piazza Sebastiano Satta

