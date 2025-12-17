Dimensionamento scolastico Sardegna il 100% delle autonomie scolastiche salvate | la Giunta rifiuta i tagli imposti dallo Stato
La Regione Sardegna si oppone ai tagli imposti dallo Stato, confermando il suo impegno per salvaguardare le autonomie scolastiche. Con decisione decisa, la Giunta ha deciso di non applicare il piano nazionale di ridimensionamento della rete scolastica, garantendo così il mantenimento di un sistema educativo stabile e di qualità per gli studenti dell’isola.
La Regione Sardegna sceglie di non applicare il piano nazionale di ridimensionamento della rete scolastica. Per l’anno scolastico 20262027, il numero delle autonomie scolastiche rimane invariato: 232 in tutto, comprensive dei cinque CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
