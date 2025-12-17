Dimensionamento scolastico Sardegna il 100% delle autonomie scolastiche salvate | la Giunta rifiuta i tagli imposti dallo Stato

La Regione Sardegna si oppone ai tagli imposti dallo Stato, confermando il suo impegno per salvaguardare le autonomie scolastiche. Con decisione decisa, la Giunta ha deciso di non applicare il piano nazionale di ridimensionamento della rete scolastica, garantendo così il mantenimento di un sistema educativo stabile e di qualità per gli studenti dell’isola.

La Regione Sardegna sceglie di non applicare il piano nazionale di ridimensionamento della rete scolastica. Per l’anno scolastico 20262027, il numero delle autonomie scolastiche rimane invariato: 232 in tutto, comprensive dei cinque CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Dimensionamento scolastico, la giunta: "Vito Fabiano e Don Milani tornino alle rispettive autonomie"

Leggi anche: Calano del 10% le iscrizioni alle mense scolastiche comunali, il Pd: "Colpa dei rincari della giunta Masci"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Regione contro il dimensionamento scolastico, verso il commissariamento.

La Regione contro il dimensionamento scolastico, verso il commissariamento - La giunta regionale ha deciso di non recepire le normative nazionali che porterebbero alla soppressione di 9 autonomie ... rainews.it