Fringe benefit auto 2026 nuove tabelle Aci e regole fiscali | cosa cambia per lavoratori e aziende
A partire dal 2026, con l’entrata in vigore delle nuove Tabelle ACI pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, si introducono modifiche alle regole fiscali sui fringe benefit auto. Questi cambiamenti interessano sia i lavoratori che le aziende, influendo sui criteri di calcolo e sulle agevolazioni fiscali. Di seguito, si analizzano le principali novità e le implicazioni pratiche delle nuove norme.
Con l’avvio del 2026 entrano ufficialmente in vigore le nuove Tabelle ACI, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025. Si tratta di uno strumento centrale per il calcolo dei fringe benefit legati alle auto aziendali concesse ai dipendenti in uso promiscuo, cioè utilizzate sia per esigenze di lavoro sia per finalità personali. Le nuove tabelle incidono direttamente sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente, con effetti fiscali e previdenziali sia per i lavoratori sia per le imprese. Cosa sono i fringe benefit legati alle auto aziendali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
