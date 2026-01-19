La trattativa tra Juventus e Frattesi resta aperta, con la società bianconera che valuta diverse soluzioni per il centrocampo. Secondo fonti vicine alla società, per il trasferimento è richiesta un’offerta di circa 35 milioni di euro, cifra considerata significativa. La Juventus esplora anche formule alternative per facilitare l’operazione, ma la trattativa si mantiene complessa a causa delle richieste economiche e delle condizioni dell’accordo.

Frattesi Juventus, Inter rigida: servono 35 milioni. Bianconeri tentati dal blitz con formule creative, ma la trattativa resta complessa per i costi. La Juventus lavora su più fronti per puntellare la rosa e, parallelamente alla caccia al bomber, concentra le sue attenzioni anche sul reparto di centrocampo, dove servirebbe un rinforzo di spessore per garantire maggiore profondità e alternative tattiche a Luciano Spalletti. In questo scenario, come rilanciato con forza dalle colonne di Tuttosport, il nome di Davide Frattesi resta d’attualità e scalda le discussioni negli uffici della Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Frattesi Juventus, non tramonta questa pista per il centrocampo. Marotta chiaro: serve un’offerta di questa portata. La cifra

Frattesi Juventus, i bianconeri insistono per avere il centrocampista romano: la posizione di Marotta e la possibilità di chiudere questa operazione

La Juventus continua a mostrare interesse per Frattesi, con l'Inter disposta a cederlo. La posizione di Marotta e i colloqui in corso indicano una possibile conclusione dell'operazione già a gennaio. Restano da valutare le trattative tra le parti, con l'obiettivo di definire un trasferimento che possa soddisfare entrambe le società e il calciatore.

Leggi anche: Frattesi Juve pista caldissima, ma da Milano non arrivano buone notizie: l’Inter lo cederà solo di fronte a questa offerta. Le ultimissime

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pagina 1 | Calciomercato Juve, Mingueza congelato e muro Joao Mario. Frattesi è lì. E c’è anche l’anti-Mateta - Il difensore spagnolo spera di arrivare subito, ma il Celta Vigo resiste. tuttosport.com