Frattesi Juve pista caldissima ma da Milano non arrivano buone notizie | l’Inter lo cederà solo di fronte a questa offerta Le ultimissime

Frattesi Juve, l’ostacolo economico imposto dall’Inter frena i sogni di mercato bianconeri: serve un’offerta di questo tipo per convincere Marotta. L’avvicinarsi della finestra di mercato invernale riaccende i riflettori su uno dei nomi più caldi del panorama italiano: Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, spesso relegato in panchina e alla ricerca di un minutaggio che rispecchi il suo valore, è diventato un obiettivo sensibile per la Juventus. Tuttavia, la strada che porta al talento romano appare decisamente in salita a causa delle rigide condizioni economiche fissate dalla dirigenza nerazzurra, che non sembra disposta a fare sconti a una diretta rivale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frattesi Juve pista caldissima, ma da Milano non arrivano buone notizie: l’Inter lo cederà solo di fronte a questa offerta. Le ultimissime Leggi anche: Frattesi Juve: veto allo scambio con Thuram, ma l’Inter potrebbe aprire a questa formula. Le ultimissime Leggi anche: Infortunati Milan, arrivano buone notizie da Milanello: Saelemaekers torna in gruppo! Le ultimissime Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Juventus-Frattesi, pista complicata: l'Inter lo cede solo davanti a un'offerta importante - Un eventuale approdo di Davide Frattesi alla Juventus nel mese di gennaio appare oggi difficile da concretizzare. tuttojuve.com

Mercato Juve: possibile colpo ‘alla Conceicao’ per Comolli. Piano definito per portare questo giocatore in bianconero. Ecco l’indiscrezione - Ecco l’indiscrezione Il nome più caldo per il centrocampo della Juve resta quello ... juventusnews24.com

Frattesi Juventus, il centrocampista ha preso una decisione molto importante sul suo futuro: sarà bianconero? Le ultime sul giocatore nerazzurro - E il diretto interessato è disposto ad ascoltare le offerte Con l’avvicinarsi della finestra di calciomercato invernale, ... calcionews24.com

Sky Sport: “Frattesi la Juventus lo vuole fare alle sue condizioni. E al momento non ci sono margini - facebook.com facebook

Sky - #Juve, #Frattesi obiettivo difficile: serve una proposta economicamente importante per convincere l' #Inter x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.