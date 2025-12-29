Frattesi Juventus i bianconeri insistono per avere il centrocampista romano | la posizione di Marotta e la possibilità di chiudere questa operazione
La Juventus continua a mostrare interesse per Frattesi, con l'Inter disposta a cederlo. La posizione di Marotta e i colloqui in corso indicano una possibile conclusione dell'operazione già a gennaio. Restano da valutare le trattative tra le parti, con l'obiettivo di definire un trasferimento che possa soddisfare entrambe le società e il calciatore.
Frattesi Juventus, l’Inter è aperta alla cessione del centrocampista romano. Possibile una fumata bianca a gennaio. Le ultime In casa Inter continua a tenere banco la questione legata al futuro di Davide Frattesi, un tema che potrebbe diventare centrale nel mercato di gennaio. Nonostante il clima disteso dopo la vittoria di Bergamo, la dirigenza nerazzurra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Musmarra: Frattesi? Nessun contatto Inter-Juve. Ecco la risposta dei nerazzurri se i bianconeri...; Si vuole arrivare al rinnovo di Yildiz. Piace Frattesi, ma l’Inter fissa un prezzo alto; Juventus: il Marsiglia chiude per Højbjerg, ma i bianconeri insistono.
Juventus, Spalletti vuole Frattesi e i bianconeri studiano la formula. Thuram fuori dall'affare - Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sul crescente interesse della Juventus per Davide Frattesi,. tuttomercatoweb.com
Frattesi strizza l'occhio alla Juve: i bianconeri potrebbero rinunciare a Muharemovic - Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 dell'Inter e della nazionale azzurra, vuole lasciare il club nerazzurro per approdare alla Juventus a gennaio. tuttojuve.com
Frattesi-Juventus, suggestione che prende forma. Ma un addio all'Inter a gennaio è difficilissimo - Il nome di Davide Frattesi continua a orbitare attorno alla Juventus, anche se il presente del centrocampista resta ancora legato all’Inter. tuttojuve.com
Goal, tattica e nuovi moduli: perché #Frattesi è la prima scelta della #Juventus a gennaio x.com
Juventus, il mercato a centrocampo: da Frattesi a Bernabé e Timber, spunta Rodriguez del West Ham, chi sale e chi scende - facebook.com facebook
