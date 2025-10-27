Arnaud Ribault responsabile globale delle vendite di Opel e Vauxhall

Stellantis ha nominato Arnaud Ribault come nuovo responsabile globale delle vendite per i marchi Opel e Vauxhall. Entrerà in carica a partire dal primo novembre, prendendo il posto di Tobias Gubitz, che ha guidato il lancio di modelli come Grandland, Frontera e Mokka e che assumerà invece un ruolo internazionale all’interno dell’organizzazione europea di Stellantis. Ribault entrerà a far parte anche del Comitato esecutivo di Opel Automobile GmbH. «È per me un grande onore guidare l’unico marchio tedesco e l’unico britannico del portfolio di Stellantis», ha spiegato in una nota ufficiale. «Sono entrambi in prima linea nei mercati europei più avanzati nella mobilità elettrica e svolgono un ruolo chiave nel contribuire agli obiettivi europei di riduzione della CO?». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Arnaud Ribault responsabile globale delle vendite di Opel e Vauxhall

