Alpine Bruno Hohmann nuovo direttore delle vendite
Alpine annuncia la nomina di Bruno Hohmann come nuovo direttore vendite, marketing e customer experience, con inizio previsto per il 1° gennaio 2026. Hohmann, attuale responsabile delle vendite globali di Renault, prenderà il posto di Antonino Labate, che ha deciso di lasciare il gruppo.
Bruno Hohmann è il nuovo direttore vendite, marketing e customer experience di Alpine. Attuale capo delle vendite globali di Renault, entrerà ufficialmente in carica a partire dal primo gennaio 2026 al posto di Antonino Labate, che ha deciso di lasciare il gruppo per esplorare nuove opportunità a livello professionale. Hohmann farà anche parte del comitato direttivo e riporterà direttamente al Ceo Philippe Krief. «Sono lieto di dargli il benvenuto e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui», ha dichiarato quest’ultimo in una nota. «La sua profonda esperienza all’interno del gruppo e in ruoli commerciali e di marketing a livello globale sarà una risorsa fondamentale per consolidare l’espansione della gamma, rafforzare il marchio nei mercati chiave e costruire un’esperienza cliente Alpine su misura». 🔗 Leggi su Lettera43.it
