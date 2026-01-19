Francesco Gurrieri e il cipresso a due punte | un ricordo dell’architetto e saggista

Francesco Gurrieri, architetto, docente, poeta e saggista nato a Bengasi nel 1938, ci ha lasciato a Firenze nel 2026. Figura di rilievo nel panorama culturale italiano, è ricordato anche per il suo legame con il simbolismo del cipresso a due punte. La sua figura rappresenta un esempio di impegno professionale e intellettuale, lasciando un patrimonio di riflessioni e opere che testimoniano il suo contributo al mondo dell’architettura e della cultura.

Firenze, 16 gennaio 2026 - Francesco Gurrieri (Bengasi, 22 gennaio 1938 – Firenze, 15 gennaio 2026) è stato architetto, docente, poeta e saggista. Bisognerà declinare con cura la sua biografia (e la bibliografia). Professore ordinario di “ Restauro dei monument i” dell'Università degli Studi di Firenze e membro dell'Accademia delle arti del disegno della Città del Fiore, si presentava come uno che “restaura monumenti e cura città storiche”. Aveva fondato e condotto per più di 30 anni la rivista 'Il Portolano'. Una persona sensibile e capace di accompagnare gli altri, con una cortesia e un'attenzione che la sua assenza ora fanno risaltare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

È morto Francesco Gurrieri, luminare dell’architettura

Il mondo dell’architettura e dell’accademia si congeda con la scomparsa del professor Francesco Gurrieri, avvenuta a 88 anni. Rinomato esperto internazionale nel restauro e nella conservazione del patrimonio culturale, Gurrieri ha contribuito significativamente allo sviluppo di pratiche e studi nel settore. La sua opera ha lasciato un’impronta duratura nel campo dell’architettura storica e del restauro, rappresentando un punto di riferimento per professionisti e studiosi.

