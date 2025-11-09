Firenze, 9 novembre 2025 – Serenamente, nel letto, con accanto a sé la copia de “I promessi sposi” che stava rileggendo. Se n’è andato così, a soli 57 anni, l’architetto Federico Gurrieri. Questa mattina è stata la moglie a rendersi conto di quanto era successo. Gurrieri era figlio d’arte: suo padre Francesco, 87 anni, è un luminare dell’ architettura, soprattutto nel campo della conservazione del patrimonio culturale (è stato professore ordinario di Restauro dei monumenti all’ Università di Firenze ). E Federico con il padre Francesco aveva collaborato a lungo, fin dagli studi universitari: nella sua biografia professionale si riportano i rilievi del Parco di Celle a Santomato (Pistoia) come uno dei primi incarichi insieme a quelli dell'ex Manifattura di Doccia a Sesto Fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Federico Gurrieri, il noto architetto si è spento nel sonno