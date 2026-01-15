È morto Francesco Gurrieri luminare dell’architettura
Il mondo dell’architettura e dell’accademia si congeda con la scomparsa del professor Francesco Gurrieri, avvenuta a 88 anni. Rinomato esperto internazionale nel restauro e nella conservazione del patrimonio culturale, Gurrieri ha contribuito significativamente allo sviluppo di pratiche e studi nel settore. La sua opera ha lasciato un’impronta duratura nel campo dell’architettura storica e del restauro, rappresentando un punto di riferimento per professionisti e studiosi.
Firenze, 15 gennaio 2026 – Il mondo dell’architettura e dell’accademia tutta perde un luminare. È morto a 88 anni il professor Francesco Gurrieri, tra i massimi esperti internazionali nel campo del restauro dei monumenti e della conservazione del patrimonio culturale. Lo comunica l’Opera di Santa Maria del Fiore. Il presidente Luca Bagnoli, il consiglio di amministrazione e i dipendenti dell’Opera di Santa Maria del Fiore esprimono il più profondo cordoglio per la sua scomparsa. Gurrieri è stato vicepresidente dell’Opera per due mandati, ricoprendo l’incarico dal dicembre 2020 al febbraio 2017. 🔗 Leggi su Lanazione.it
