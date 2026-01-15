È morto Francesco Gurrieri luminare dell’architettura

Il mondo dell’architettura e dell’accademia si congeda con la scomparsa del professor Francesco Gurrieri, avvenuta a 88 anni. Rinomato esperto internazionale nel restauro e nella conservazione del patrimonio culturale, Gurrieri ha contribuito significativamente allo sviluppo di pratiche e studi nel settore. La sua opera ha lasciato un’impronta duratura nel campo dell’architettura storica e del restauro, rappresentando un punto di riferimento per professionisti e studiosi.

