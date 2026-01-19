fra le note a margine si ascolta la memoria

Il 25 gennaio, nel Duomo di Modena, il compositore Nicola Piovani, premio Oscar, terrà il concerto

Saranno "Note a margine", il racconto di una vita per la musica, quelle che il maestro Nicola Piovani (nella foto), compositore premio Oscar, ci offrirà domenica 25 gennaio in Duomo a Modena per il Concerto di San Geminiano (biglietti gratuiti in distribuzione da domattina ai Musei del Duomo). Sempre domenica sera, al teatro Comunale Pavarotti Freni, il Concerto della memoria e del dialogo, organizzato dagli Amici della musica, con la Wko - Camerata degli Ammutinati diretta da Mattia Dattolo: ai brani di Fabien Lévy si abbineranno letture e riflessioni sulla Shoah. "Kind of Miles" è l’opera musicale che Paolo Fresu ha dedicato a Miles Davis: la presenterà mercoledì 21 al Comunale di Carpi, mentre venerdì 23 al Carani di Sassuolo Gianluca Guidi con l’Amedeo Ariano Trio renderà omaggio a Frank Sinatra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

