A Muzzana la prima di Note al Margine con la Compagnia del Rifo

Udinetoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Una tragicommedia paesana, artigianale, piena di colore, di citazioni erudite, di sentenze lapidarie e ironia nera. Un mix familiare a chi naviga tra le osterie. Una commedia che si gioca a carte scoperte. Gli attori sono semplicemente sé stessi e iniziano a raccontare in prima persona: storie. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Muzzana Prima Note Margine