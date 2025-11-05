A Muzzana la prima di Note al Margine con la Compagnia del Rifo
“Una tragicommedia paesana, artigianale, piena di colore, di citazioni erudite, di sentenze lapidarie e ironia nera. Un mix familiare a chi naviga tra le osterie. Una commedia che si gioca a carte scoperte. Gli attori sono semplicemente sé stessi e iniziano a raccontare in prima persona: storie. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Proseguono i lavori sulle nostre strade! A prima vista la foto potrebbe sembrare quella di un post di qualche giorno fa… In realtà sono terminati i lavori di asfaltatura in Via Baracca, a Recovato ? Un nuovo intervento che migliora la sicurezza e il comfor - facebook.com Vai su Facebook