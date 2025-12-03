Note a Margine a La Vaccheria per la Giornata Internazionale delle persone con disabilità

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la cooperativa sociale Bistròband (no profit) che si occupa di inserimento lavorativo e della crescita personale delle persone con disabilità presenta Note a Margine. Ogni persona ha un tesoro nascosto, un evento che si. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

https://superando.it/2025/12/02/note-a-margine-ogni-persona-ha-un-tesoro-nascosto Supportare le persone neurodivergenti nel trovare il proprio tesoro nascosco costituito da sogni, desideri, talenti, doti... è per noi una priorità che ci ha dato la garanzia di pot - facebook.com Vai su Facebook

Note a Margine a La Vaccheria per la Giornata Internazionale delle persone con disabilità - In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la cooperativa sociale Bistròband (no profit) che si occupa di inserimento lavorativo e della crescita personale delle persone ... Riporta romatoday.it

Note a Margine. Ogni persona ha un tesoro nascosto - Sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministrazioni, centrali e periferiche, di quanto ogni persona, al di là della sua condizione di vita, possieda del ... Come scrive superando.it