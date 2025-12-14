Cane da caccia cade in un dirupo | salvato dai vigili del fuoco
Un cane da caccia è rimasto intrappolato in un dirupo a Montaione, Firenze, rischiando di non riuscire a tornare in superficie. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in salvo l'animale, garantendogli un esito positivo della disavventura.
Montaione (Firenze), 14 dicembre 2025 – Disavventura a lieto fine per un cane da caccia caduto in un dirupo e impossibilitato a risalire in autonomia. E’ successo nel comune di Montaione nella zona impervia nei pressi della SP 26 Via Tre Ponti. Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a raggiungere la zona e approntato una manovra con corde che ha permesso la calata di un vigile del fuoco che ha raggiunto l’animale e dopo averlo imbragato, lo ha recuperato e affidato al proprietario. Lanazione.it
