© Lanazione.it - Cane da caccia cade in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco

Montaione (Firenze), 14 dicembre 2025 – Disavventura a lieto fine per un cane da caccia caduto in un dirupo e impossibilitato a risalire in autonomia. E’ successo nel comune di Montaione nella zona impervia nei pressi della SP 26 Via Tre Ponti. Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a raggiungere la zona e approntato una manovra con corde che ha permesso la calata di un vigile del fuoco che ha raggiunto l’animale e dopo averlo imbragato, lo ha recuperato e affidato al proprietario. Lanazione.it

