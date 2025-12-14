Montaione | cane da caccia cade in un dirupo salvato dai vigili del fuoco foto

A Montaione, un cane da caccia è finito in un dirupo, rischiando seriamente la vita. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, imbracandolo e recuperandolo in sicurezza. L'animale è stato poi affidato al proprietario, grazie all'intervento rapido e professionale delle forze di soccorso.

Montaione (Firenze), 14 dicembre 2025 – Disavventura a lieto fine per un cane da caccia caduto in un dirupo e impossibilitato a risalire in autonomia.

