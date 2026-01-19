Fontana intramontabile | oro europeo per la 35enne portabandiera ai Giochi

L’Europeo di short track si è concluso con risultati importanti per l’Italia, grazie alla prestazione di Arianna Fontana. La 35enne portabandiera italiana ha dimostrato ancora una volta la sua esperienza e determinazione, conquistando una medaglia d’oro a Tilburg, nei Paesi Bassi. La sua performance testimonia la longevità e l’eccellenza dello sport italiano nel panorama internazionale.

Si è chiuso con il botto l'Europeo di short track per l'Italia. Sull'anello di Tilburg, nei Paesi Bassi, una intramontabile Arianna Fontana è andata ancora a segno nonostante i 35 anni. La portabandiera azzurra di Milano Cortina si è imposta nella finale dei 1.500 metri e si è portata a casa il 18° titolo continentale. Con lei, sul podio è salita Arianna Sighel, bronzo. L'Europeo si è chiuso nel segno dell'Italia, visto che i ragazzi della staffetta hanno battuto i padroni di casa olandesi. Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser hanno confermato di essere il quartetto da battere ai Giochi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Cerchi d’oro a Milano. Fontana veterana ai Giochi. Europeo azzurro in Arena

Milano si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più importanti del 2026: i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Dopo vent’anni dalla precedente edizione di Torino, la città si conferma come meta di grande rilevanza per il mondo dello sport, con momenti di rilievo come le competizioni di nuoto e le imprese degli atleti italiani. Un’occasione di richiamo internazionale che coinvolge tutta la regione Lombardia.

