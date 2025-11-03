Collari d' oro dal volley a Furlani | tutti i premiati E il 22 dicembre i portabandiera dei Giochi da Mattarella

Assegnati nel Salone delle Armi al Foro Italico di Roma i riconoscimenti agli atleti, ai tecnici e alle società che si sono distinti nel 2025. Presenti i ministri Abodi, Tajani, Giorgetti, Piantedosi, il presidente del Coni Buonfiglio, il n.1 Fin Barelli e il presidente della federtennis e padel Binaghi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Collari d'oro, dal volley a Furlani: tutti i premiati. E il 22 dicembre i portabandiera dei Giochi da Mattarella

