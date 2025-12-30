Cerchi d’oro a Milano Fontana veterana ai Giochi Europeo azzurro in Arena
Milano si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più importanti del 2026: i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Dopo vent’anni dalla precedente edizione di Torino, la città si conferma come meta di grande rilevanza per il mondo dello sport, con momenti di rilievo come le competizioni di nuoto e le imprese degli atleti italiani. Un’occasione di richiamo internazionale che coinvolge tutta la regione Lombardia.
L’evento clou della stagione sportiva 2026, soprattutto per la Lombardia e per la città di Milano, inutile negarlo, è rappresentato dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, a venti anni di distanza dell’edizione di Torino 2006. Il capoluogo lombardo sarà terreno di gara delle discipline del ghiaccio, oltre che della cerimonia inaugurale (prevista il 6 febbraio allo stadio Giuseppe Meazza). In sordina, ma nemmeno troppo, potrebbero far bene e sognare una medaglia i pattinatori Sara Conti con Niccolò Macii e Charlène Guignard in coppia con Marco Fabbri (allenati dall’ex campionessa Barbara Fusar Poli). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
FIAMMA OLIMPICA MILANO CORTINA 2026 A POTENZA: SINDACO TELESCA PRESENTA L’EVENTO x.com
