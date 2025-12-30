Cerchi d’oro a Milano Fontana veterana ai Giochi Europeo azzurro in Arena

Milano si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più importanti del 2026: i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Dopo vent’anni dalla precedente edizione di Torino, la città si conferma come meta di grande rilevanza per il mondo dello sport, con momenti di rilievo come le competizioni di nuoto e le imprese degli atleti italiani. Un’occasione di richiamo internazionale che coinvolge tutta la regione Lombardia.

Olimpiadi, l'Italia ha scelto i suoi portabandiera: Arianna Fontana e Federico Pellegrino a Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina - Arianna Fontana e Federico Pellegrino per Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner per Cortina. msn.com

FIAMMA OLIMPICA MILANO CORTINA 2026 A POTENZA: SINDACO TELESCA PRESENTA L’EVENTO x.com

