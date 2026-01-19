Fondi ad Hamas | il Riesame conferma il carcere per Hannoun

Il tribunale del Riesame di Genova ha confermato la detenzione di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia, respingendo la richiesta di scarcerazione avanzata dai suoi legali. La decisione si inserisce nel contesto delle indagini relative ai fondi destinati ad Hamas. La vicenda rimane sotto l’attenzione delle autorità giudiziarie, che continuano a valutare gli aspetti legali e politici collegati alla situazione.

Il tribunale del Riesame di Genova ha rigettato la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia. La decisione è stata assunta al termine dell’udienza di venerdì scorso. Hannoun resta quindi detenuto nel carcere di.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Fondi ad Hamas: Hannoun ha incontrato i legali in carcere

Hannoun ha incontrato i legali dei detenuti coinvolti nell'inchiesta della Dda di Genova, che indaga su potenziali finanziamenti ad Hamas. Si tratta di un procedimento in fase di approfondimento, con oltre 25 persone al centro delle indagini. La vicenda riguarda presunti collegamenti e flussi di denaro, mentre le autorità continuano a raccogliere elementi e a definire i contorni delle responsabilità.

Fondi ad Hamas: 200 persone al presidio davanti al carcere di Marassi in solidarietà a Mohammad Hannoun

Oggi, circa 200 persone hanno partecipato a un presidio davanti al carcere di Genova Marassi, esprimendo solidarietà a Mohammad Hannoun, leader dei palestinesi in Italia, accusato di aver finanziato Hamas. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative e con un approccio pacifico, evidenziando l’importanza di un dialogo equilibrato e di una corretta informazione su questa vicenda.

