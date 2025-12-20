Servizi Sociali aperti due poli diurni per l' assistenza ai giovani disabili
Open Day per l’Agorà delle Abilità e per il Centro diurno diffuso dell'Associazione famiglie audiolesi etnei (Afae). I presidi di assistenza si trovano in via Monsignor Domenico Orlando 9 e in via Pietra dell’Ova 22, e offrono servizi ai minori e giovani tra i 12 e i 19 anni e a giovani adulti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
